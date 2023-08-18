Андрей Воробьев: девять лесопарков благоустроят в Подмосковье в этом году

В этом году работы начнутся в парках «Трехгорка» и «Супонево» в Одинцовском округе, «Химкинский лес» в Химках, «Дубки» в Наро-Фоминске, «Загорское море» в Сергиевом Посаде, «Волкуша» в Лыткарино, «Опалиховский» в Красногорске, «Талицкий лес» в Клину и «Губернскиий лес» в Чехове, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Сегодня Андрей Воробьев проверил работу нового лесопарка «Авангард» в Электростали. Там проложили пешеходные дорожки, обустроили экопарковку, игровую площадку, спортивную и пляжную зоны. Кроме того, в лесопарке создали веломаршрут. Губернатор проехал по нему вместе с местными жителями.

Программа «Парки в лесу» стартовала в Московской области в 2021 году. С тех пор уже открыто семнадцать лесопарков в разных городских округах, в том числе в Красногорске, Балашихе и Домодедово. Кроме того, к осени благоустройство лесопарков будет завершено еще в пяти муниципалитетах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в Московской области.