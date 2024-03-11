Триллеры для чутких, комедии для умных: какие российские фильмы могли бы сразиться за «Оскар»

Стали известны обладатели премии «Оскар» в этом году. Больше всего наград собрал фильм режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» — целых семь статуэток. Однако эксперты говорят, что российские картины могли бы составить серьезную конкуренцию западному кино. Кто из отечественной киноиндустрии мог бы претендовать на награду, нам рассказал кинокритик Александр Шпагин.

Как отметил наш собеседник, в последние два года в этой сфере произошел настоящий прорыв.

Лучше голливудского

«Сегодня наше кино, на мой взгляд, гораздо лучше голливудского. Произошло что-то нереальное. По-моему, это еще мало, кто понял. В плане коммерческого кино есть много интересного. Например, фильм «Кентавр» Кирилла Кемница. Это потрясающий триллер, просто шедевр мирового уровня, а не как голливудские картины, большинство из которых я не досматриваю», — заметил Шпагин в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Говоря о триллерах, кинокритик упомянул в числе лучших фильм «По-мужски». Эту картину он назвал поразительной, ведь история буквально разрывает душу. Сюжет строится вокруг того, что успешного мужчину терроризирует сосед по даче.

«По духу картина напоминает «Забавные игры» режиссера Ханеке. Это очень убедительная и глубокая работа. Равно, как и картина «Прямой эфир» Карена Оганесяна, которая открыла миру замечательного молодого актера Павла Чернышева. У него главная роль в фильме, где Павел играет блогера-негодяя, но не примитивного, а неоднозначного», — сказал кинокритик.

Комедии со смыслом

Шпагин подчеркнул, что многие новые картины отражают жизнь не напрямую, а иносказательно. Именно так и должно быть в искусстве.

«Стало стыдно выдавать тупые гламурные фильмы, и даже комедии стали иными. Например, «Сергий против нечисти» —социальная комедия, но она не впрямую отражает происходящее, хотя бы потому, что вампиры по Москве не бегают. И это блистательная работа, ведь ты зритель почти начинает верить, что все было именно так», — поделился наш собеседник.

Как подчеркнул Шпагин, многие картины сейчас выходят на платных киноплатформах.

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