Погиб актер из фильма «Великолепная семерка»

59-летний американский актер Джонатан Джосс, известный по ролям в таких фильмах, как «Железная хватка» и «Великолепная семерка», погиб при стрельбе.

О трагедии со ссылкой на полицию сообщает People.

У Джосса возник конфликт с соседом, тот схватился за оружие и выстрелил.

Подозреваемый скрылся с места преступления, но его задержали правоохранители.

Ведется расследование.

Ранее сообщалось о том, что папарацци сняли Пакса Джоли-Питта на выходе из стриптиз-клуба Лос-Анджелеса.