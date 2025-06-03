Погиб актер из фильма «Великолепная семерка»
Скончался 59-летний актер Джонатан Джосс
Фото: [pxhere.com]
59-летний американский актер Джонатан Джосс, известный по ролям в таких фильмах, как «Железная хватка» и «Великолепная семерка», погиб при стрельбе.
О трагедии со ссылкой на полицию сообщает People.
У Джосса возник конфликт с соседом, тот схватился за оружие и выстрелил.
Подозреваемый скрылся с места преступления, но его задержали правоохранители.
Ведется расследование.
Ранее сообщалось о том, что папарацци сняли Пакса Джоли-Питта на выходе из стриптиз-клуба Лос-Анджелеса.