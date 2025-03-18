Трое россиян стали звездами матча в НХЛ

Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 2:0.

Третьей звездой матча признан нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Он забросил победную шайбу, убежав один на один с вратарем в первом периоде. Также Кучеров отдал передачу Джейку Генцелу на второй гол в концовке встречи, уже в пустые ворота. Российский нападающий набрал 95 (29+66) очков и является третьим бомбардиром НХЛ на данный момент. Кучеров ведет погоню за Нэтаном Маккинноном из «Колорадо» (103 очка) и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона» (101).

Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов отразил 21 бросок и пропустил лишь одну шайбу, ту самую от Кучерова. Он назван второй звездой матча.

21 бросок отразил и Андрей Василевский, но оставил свои ворота сухими. Для ставшего первой звездой матча вратаря «Тампы» это уже пятый шатаут в сезоне. По числу матчей на ноль он уступает только Коннору Хеллибаку из «Виннипега», у которого шесть таких побед.

Ранее в НХЛ определилась первая команда, потерявшая шансы на выход в плей-офф.