Трое россиян стали звездами матча в НХЛ
Трое россиян названы звездами матча НХЛ «Тампа» — «Филадельфия»
Фото: [ХК «Филадельфия Флайерз»]
Трое россиян стали звездами матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа Бэй Лайтнинг» и «Филадельфия Флайерз».
Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 2:0.
Третьей звездой матча признан нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Он забросил победную шайбу, убежав один на один с вратарем в первом периоде. Также Кучеров отдал передачу Джейку Генцелу на второй гол в концовке встречи, уже в пустые ворота. Российский нападающий набрал 95 (29+66) очков и является третьим бомбардиром НХЛ на данный момент. Кучеров ведет погоню за Нэтаном Маккинноном из «Колорадо» (103 очка) и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона» (101).
Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов отразил 21 бросок и пропустил лишь одну шайбу, ту самую от Кучерова. Он назван второй звездой матча.
21 бросок отразил и Андрей Василевский, но оставил свои ворота сухими. Для ставшего первой звездой матча вратаря «Тампы» это уже пятый шатаут в сезоне. По числу матчей на ноль он уступает только Коннору Хеллибаку из «Виннипега», у которого шесть таких побед.
Ранее в НХЛ определилась первая команда, потерявшая шансы на выход в плей-офф.