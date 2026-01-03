Трое россиян забросили четыре шайбы «Миннесоты» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграли «Анахайм Дакс» со счетом 5:2.

Главную роль в разгроме соперника сыграли российские игроки «Дикарей». Данила Юров отметился дублем, Кирилл Капризов открыл счет, забросив 24-ю шайбу в сезоне, а Яков Тренин набрал 1+1. Без набранных очков из россиян «Миннесоты» остался только Владимир Тарасенко.

Звездный новичок «Миннесоты» защитник Куинн Хьюз оформил ассистентский покер. После перехода из «Ванкувер Кэнакс» у американца 11 (1+10) очков в 10 матчах за «Уайлд».

«Миннесота» идет на третьем месте в Центральном дивизионе, в Западной конференции и во всей НХЛ, набрав 57 очков в 42 матчах. Так получилось, что турнирную таблицу лиги уверенно возглавляют три команды из одного дивизиона — «Колорадо Эвеланш» (67 очков), «Даллас Старз» (57) и «Миннесота» (57).

