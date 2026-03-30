«Тронута ее искренностью»: Любовь Успенская назвала свою преемницу

Королева русского шансона, не раз заявлявшая о готовности отказаться от своего неофициального титула, наконец назвала имя той, кому готова передать музыкальную эстафету. На своем юбилейном концерте Любовь Успенская объявила преемницей молодую исполнительницу Kiliana (Лиану Геворкян), сообщает Super.

Успенская, чье имя десятилетиями ассоциировалось с титулом «королевы шансона», в августе 2025 года объявила об отказе от этого звания. Но теперь она нашла ту, кому готова передать негласную корону. На своем концерте певица неожиданно для многих назвала преемницей молодую исполнительницу Kiliana.

Сама Успенская призналась, что была тронута до глубины души, узнав, как сильно Kiliana мечтает спеть с ней на одной сцене.

«Я не знала об этом ее желании», — поделилась артистка, когда объясняла, почему выбор пал именно на эту вокалистку.

Начав карьеру еще в 1979 году, Успенская выпустила более десяти альбомов, а ее песни «К единственному, нежному», «По полюшку», «Пропадаю я» и «Поет гитара» стали настоящими хитами, которые знают и любят несколько поколений слушателей.

Недавно Успенска вместе с Kiliana и рэп-исполнителем Jakone (Арамом Байталовым) выпустила песню «Плакала надежда».

