Целый съемочный город для сериала о Гарри Поттере построят в Хартфордшире

Для создания сериала по мотивам книг Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере будет возведен масштабный съемочный комплекс стоимостью $1,25 млрд, сообщил портал Collider.

Локацией станет студия «Ливсден» в Хартфордшире, где воссоздадут обновленную версию Тисовой улицы, известной как место проживания семьи Дурслей, родственников Гарри Поттера.

Ожидается, что комплекс будет использоваться для съемок нескольких сезонов. Планируется создание современной инфраструктуры, включая дороги, многоуровневые парковки, просторные съемочные павильоны и другие необходимые постройки.

В этом мини-городе будут не только декорации, но и образовательное учреждение для юных актеров, медицинский пункт и помещения для животных, задействованных в проекте. Подчеркивается, что дом Дурслей претерпит изменения по сравнению с оригинальной франшизой и будет выполнен в архитектурном стиле эпохи Тюдоров.

Согласно информации, премьера сериала намечена на 2026 год. Warner Bros. Discovery в апреле представила часть актерского состава. Роль профессора Дамблдора исполнит Джон Литгоу, обладатель множества престижных наград, включая два «Золотых глобуса», шесть премий «Эмми», две премии «Тони», а также номинации на «Оскар» и «Грэмми». Минерву Макгонагалл сыграет Джанет Мактир, лауреат премий «Тони» и «Золотой глобус», дважды номинированная на премию «Оскар».

Ранее сообщалось, что в «Гарри Поттере» и «Игре престолов» нашли пропаганду чайлдфри.