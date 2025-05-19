В России могут ограничить показ фильма «Гарри Поттер» и сериала «Игра престолов»

В России могут ограничить прокат популярных фильмов, включая киновселенную «Гарри Поттер», а также сериалы «Игра престолов» и «Секс в большом городе». Об этом пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что возможность отмены прокатных удостоверений для указанных кинокартин рассматривает Министерство культуры РФ. Как пишет газета, в фильмах обнаружили пропаганду чайлдфри — отказа от рождения детей.

Так, в «Гарри Поттере» профессор Минерва Макгонагалл представлена как женщина, у которой за всю жизнь не было детей. Отмечается, что некоторое экспертное сообщество убеждено, что такой стиль жизнь можно назвать осознанным отказом от создания семьи.

Кроме того, в культовом сериале «Игра престолов» вопросы вызвала рыцарь-женщина Бриенна Тарт, которая отказалась от семьи ради профессиональных достижений. Эксперты также уверены, что в американском сериале «Секс в большом городе» Саманта Джон демонстрирует ярко выраженные наклонности к чайлдфри.

15 мая Минкульт РФ опубликовал приказ, согласно которому фильмы, содержащие пропаганду чайлдфри, не смогут претендовать на получение прокатных удостоверений. Приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

В сентябре 2024 года правительство РФ поддержало законопроект о введении штрафов за распространение пропаганды идеи отказа от деторождения.

Ранее депутат Государственной думы РФ Георгий Арапов предложил ввести «демографическую неделю» для повышения рождаемости.