Церемония прощания с Пашей Техником пройдет в храме в Лефортово
«КП»: прощание с Пашей Техником пройдет в храме Павла и Петра в Москве
Фото: [соцсети]
Церемония прощания с российским рэп-музыкантом Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) состоится в храме святых апостолов Петра и Павла, расположенном в московском районе Лефортово. Информацию об этом распространило издание «Комсомольская правда» (КП).
По словам матери усопшего, именно в этой церкви Павел Ивлев проходил обряд крещения в младенчестве. Тело рэпера, умершего 4 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет, планировали привезти в Москву 5 апреля.
Ранее сообщалось, что Паша Техник оставил сыну в наследство несколько квартир в Москве.