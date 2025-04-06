Ушедший из жизни Паша Техник обеспечил сына московской недвижимостью

Ушедший из жизни российский хип-хоп исполнитель Паша Техник, чье настоящее имя Павел Ивлев, обеспечил своего шестилетнего сына Ивана московской недвижимостью. Об этом сообщил портал URA.RU.

По информации издания, следуя рекомендации бывшей супруги Евы Карицкой, музыкант заблаговременно приобрел для сына просторную четырехкомнатную квартиру площадью 80 кв. м в одном из жилых комплексов столицы, точное местоположение которой не разглашается.

Кроме того, Павел Ивлев являлся собственником квартир, расположенных в восточных районах Москвы, таких как Перово и Некрасовка. В его владении также находилась квартира в многоэтажном панельном доме на Совхозной улице, недалеко от станции метро «Люблино». Все эти объекты недвижимости, принадлежавшие рэперу, перейдут к его сыну как единственному законному наследнику.

4 апреля рэпер Паша Техник скончался от септического шока. Позднее сообщалось, что его тело доставят из Таиланда в Москву.