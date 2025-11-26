Церемония развеивания праха Плисецкой и Щедрина обернулась скандалом

В балетном сообществе разразился скандал, связанный с церемонией прощания с двумя выдающимися деятелями искусства.

В интервью интернет-изданию «Абзац» известный артист балета Гедиминас Таранда заявил, что многие представители мирового балета не смогли присутствовать при развеивании праха балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина из-за отсутствия информации о месте и времени проведения церемонии.

Таранда отметил, что не знает, почему для проведения обряда была выбрана река Ока. Организацией мероприятия занимался немецкий фонд артистов, который не опубликовал информацию в открытых источниках.

«Существует фонд Щедрина в Германии, который этим занимается, они держали это в тайне, чтобы из Германии привезти и организовать», — сказал артист.

Прах Плисецкой и Щедрина развеяли во вторник, 25 ноября, над Окой согласно завещанию обоих артистов. В каком именно российском городе это произошло — не уточняется.

