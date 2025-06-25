Цискаридзе назвал способы борьбы с выгоранием

Даже казавшиеся неуязвимыми звезды не застрахованы от профессионального выгорания. Яркий пример — выдающийся артист балета Николай Цискаридзе, столкнувшийся с глубоким кризисом из-за ненормированной работы без отдыха. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в прошлом он работал без выходных и отпуска целых семь лет. Итогом такого экстремального режима стали тяжелая депрессия и полное эмоциональное истощение. Артист описывал состояние, когда его все раздражало, включая окружающих, и пропало любое желание действовать. Его спасением стал радикальный шаг — длительный отпуск на Канарских островах, посвященный только сну и восстановлению после изнурительных репетиций и общения.

Артист балета признался, что этот болезненный опыт кардинально изменил отношение Цискаридзе к работе и отдыху. Он осознал невозможность бесконечной эксплуатации собственных ресурсов без последствий для психики.

По его мнению, сегодня, продолжая интенсивно трудиться, артист сознательно внедрил новое правило: брать продолжительные паузы по необходимости. Эти периоды он посвящает уединению, спокойствию и домашней атмосфере, считая такой отдых ключом к сохранению баланса и работоспособности.

Ранее он сделал подарок музею-заповеднику имени Чайковского в Клину.