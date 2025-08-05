«Црвена Звезда» не хочет играть с киевским «Динамо» по политическим причинам

Сербский клуб встретится с польским «Лехом», а в случае успеха выйдет на победителя пары «Динамо» (Киев) — «Пафос». Функционер отметил, что он не хотел бы встречи с украинским клубом по целому ряду причин — футбольных и политических.

Терзич припомнил матч «Партизана» с «Александрией», во время которого украинские фанаты скандировали антисербские лозунги.

«Я бы предпочел избежать всех этих нефутбольных моментов, но что есть, то есть. Я считаю, что «Црвена Звезда» — более сильная и качественная команда, чем «Динамо» Киев. Если мы хотим играть в Лиге чемпионов, конечно, мы должны выйти и разгромить «Динамо» Киев. Но сначала им нужно пройти "Пафос"», — отметил Терзич.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги третьего тура РПЛ. Единоличным лидером российского чемпионата является «Локомотив», а «Балтика», «Крылья Советов» и «Рубин» делят вторую позицию.