ЦСКА близок к подписанию вингера сборной Турции

По его данным, речь идет о полугодичной аренде за €500 тыс. с опцией выкупа за €5 млн.

После прихода в «Фенербахче» Доменико Тедеско Айдын Огуз стал игроком ротации и в основном выходит на замену — при Жозе Моуринью 25-летний футболист чаще выходил в старте.

В итоге у полузащитника набралось 24 матча в сезоне во всех турнирах, голов Айдын Огуз не забивал, отметился двумя передачами. В активе игрока девять матчей за национальную сборную. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €10 млн. Айдын Огуз может сыграть и на левом, и на правом краях атаки, а также в центре нападения.

Ранее испанские СМИ рассказали об интересе ЦСКА к нападающему «Леванте» и сборной Камеруна Карлу Этта-Эйонгу.