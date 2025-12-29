ЦСКА готовит рекордный трансфер в истории российского футбола

По данным источника, армейский клуб предложил €50 млн за 22-летнего футболиста. Если предложение будет принято, то трансфер станет рекордным в истории российского футбола.

Отмечается, что ранее ЦСКА хотел купить камерунца за €30 млн, но получил отказ.

Впрочем, сообщение испанских журналистов вызывает закономерные сомнения. ЦСКА всегда пользовался репутацией клуба, который не разбрасывается деньгами. Форвард сборной Камеруна в сентябре перешел в «Леванте» из «Вильярреала» за €3 млн. Этта-Эйонг ударно провел осеннюю часть сезона, забив шесть мячей и отдав три передачи в 15 матчах Ла Лиги. На портале Transfermarkt стоимость игра выросла с €5 млн до €20 млн, но это слишком далеко отстоит от называемой журналистами суммы.

ЦСКА действительно пытается усилить нападение. Сообщалось, что армейцы могут обменять в «Зенит» защитника Игоря Дивеева на аргентинского форварда Лусиано Гонду.