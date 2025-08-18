ЦСКА готовит трансферы двух игроков обороны

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «Чемпионатом» сообщил , что защитники Рамиро Ди Лусиано и Жоау Виктор успешно прошли медосмотр в армейском клубе.

Он отметил, что сделки по заключению контрактов с этими игроками близки к завершению.

21-летний аргентинец Ди Лусиано, по данным портала Transfermarkt, уже является игроком ЦСКА. Армейцы заплатили «Банфилду» за правого защитника €1,14 млн.

27-летний центральный защитник «Васко да Гама» Жоау Виктор уже имеет опыт игры в Европе — за португальскую «Бенфику» и французский «Нант». Transfermarkt оценивает игрока в €8 млн.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сетовал на короткую скамейку в команде. ЦСКА после пяти туров в РПЛ занимает третье место с 11 очками. Армейцы одержали три победы в чемпионате и дважды сыграли вничью. Накануне ЦСКА уверенно обыграл «Динамо» (3:1) Валерия Карпина.