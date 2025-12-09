ЦСКА хочет оспорить удаление Мойзеса в матче с «Краснодаром»
Фото: [ПФК ЦСКА]
ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3).
Армейцы просят комиссию дать оценку эпизоду, по итогам которого на 68-й минуте был удален защитник ЦСКА Мойзес. Арбитр Кирилл Левников посчитал, что в верховом единоборстве армеец ударил в затылок Жоау Батчи, и показал Мойзесу желтую карточку, которая оказалась для него второй.
Первое предупреждение бразилец получил за недисциплинированное поведение после стычки в первом тайме.
ЦСКА после поражения от «Краснодара» откатился на четвертое место в РПЛ. Армейцы набрали 36 очков в 18 матчах, отставание от лидирующих «быков» составляет четыре балла.