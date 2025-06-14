ЦСКА хочет пригласить легенду «Ювентуса» и «Реала»
Журналист Ди Марцио: ЦСКА хочет пригласить Фабио Каннаваро
Фото: [ФК «Динамо» (Загреб)]
ЦСКА хочет пригласить на пост главного тренера знаменитого в прошлом защитника сборной Италии Фабио Каннаваро, сообщил журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Последним клубом, в котором работал Каннаваро, было загребское «Динамо», которое специалист покинул в апреле этого года. Также Каннаваро тренировал «Беневенто», «Удинезе», клубы из Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии.
В бытность игроком Каннаваро выступал за «Наполи», «Парму», «Интер», «Ювентус» и «Реал». Защитник провел 136 матчей за национальную сборную.
ЦСКА остался без тренера после неожиданного ухода Марко Николича, который соблазнился работой в греческом клубе АЕК. Еще одним кандидатом на вакантное место называли бельгийца Карела Герартса, известного по работе в «Юнион Сент-Жилуаз» и немецком «Шальке».
Ранее стало известно, что московское «Динамо» возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.