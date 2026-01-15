ЦСКА избавился от аргентинского полузащитника

По его данным, цена годичной аренды составит $400 тыс. Если футболист проведет более 60% матчей за указанный период, бразильцы будут обязаны выкупить 24-летнего футболиста за $5 млн.

В марте 2025 года ЦСКА приобрел Вильягру за €3,7 млн у «Ривер Плейта». Футболист, в том числе из-за травм, не сумел толком прижиться в армейском клубе. В нынешнем сезоне в его числе 11 матчей в чемпионате и Кубке России без результативных действий. После того как ЦСКА подписал Дмитрия Баринова, аргентинец и вовсе оказался не особенно нужен армейцам, но они пытаются заработать на его перепродаже. Контракт Вильягры с ЦСКА рассчитан до конца 2028 года.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, почему Дмитрий Баринов не мог остаться в своем прежнем клубе, «Локомотиве».