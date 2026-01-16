ЦСКА нашел замену Дивееву в «Балтике»

По данным источника, сделка может быть осуществлена в ближайшие дни. Примерная стоимость трансфера составит €3 млн.

Цель этого хода ЦСКА прозрачна — заменить перешедшего в «Зенит» Игоря Дивеева. 26-летний колумбиец вполне подходит на эту роль, он уже успел хорошо себя зарекомендовать в российском футболе.

Андраде перешел в «Балтику» два года назад из колумбийской «Америки» за €400 тыс. Его контракт с калининградским клубом рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Андраде провел за «Балтику» 21 матч во всех турнирах, забил один мяч, получил восемь желтых карточек и одну красную.

«У Андраде контракт еще на полтора года. Это комфортные условия для продажи, потому что у нас есть еще как минимум два окна до момента, когда он может подписывать контракт с другим клубом. Возможно, зимой или летом Андраде уйдет, потому что новый потенциальный контракт означает, что мы пойдем на очень существенное повышение его условий», — спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян еще до предложения ЦСКА допустил скорый уход игрока.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что нападающий Матео Кассьерра получил выгодное предложение от другого клуба.