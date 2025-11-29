ЦСКА не нашел поддержки в ЭСК: комиссия подтвердила правильность решений Карасева в матче со «Спартаком»

Игра завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. После матча армейцы обратились в ЭСК с просьбой дать оценку двум эпизодам.

В первом случае, по мнению ЦСКА, арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» за фол голкипера Александра Максименко против полузащитника Данила Кругового на 5-й минуте. Футболист ЦСКА после столкновения неудачно приземлился и вскоре был заменен.

Кроме того, армейцы посчитали, что на 43-й минуте Карасев не должен был засчитывать гол «Спартака», так как защитник красно-белых Игорь Дмитриев при подаче углового блокировал вратаря Игоря Акинфеева.

ЭСК подтвердила правильность обоих решений Карасева.

