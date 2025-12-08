ЦСКА определился с местом и временем зимних сборов

Пресс-служба ЦСКА сообщила о месте и времени проведения зимних сборов во время паузы в РПЛ.

Все три намеченных сбора армейцы решили провести в столице ОАЭ Абу-Даби. Первый сбор намечен с 13 по 26 января, второй — с 30 января по 10 февраля, третий — с 14 по 26 февраля. За несколько дней до первого сбора игроки команды пройдут медобследование.

Список спарринг-партнеров в товарищеских матчах пока не сообщается.

Первый матч после зимнего перерыва ЦСКА проведет в РПЛ 28 февраля в гостях с «Ахматом». 3 марта армейцы сыграют с «Краснодаром» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

ЦСКА уйдет на зимние каникулы на четвертом месте в чемпионате страны, имея 36 очков после 18 матчей. В 18-м туре армейцы в гостях уступили лидирующему «Краснодару» со счетом 2:3.