ЦСКА отдаст в аренду аргентинского полузащитника

В пресс-релизе отмечается, что футболист присоединится к команде после прохождения медосмотра и оформления необходимых юридических процедур. Сообщалось, что ЦСКА арендует Вильягру на год с правом обязательного выкупа за $5 млн.

Вильягра сыграл за ЦСКА 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Армейцы решили расстаться с 24-летним аргентинцем после того, как на позицию в центре полузащиты был приобретен у «Локомотива» хавбек сборной России Дмитрий Баринов.

Ранее стало известно, что «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу еще за одного полузащитника железнодорожников, Артема Карпукаса.