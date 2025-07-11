ЦСКА подписал бразильского «льва»
ЦСКА представил бразильского полузащитника Матеуса Алвеса
Фото: [ПФК ЦСКА]
Футбольный клуб ЦСКА представил своего новичка — 20-летнего полузащитника Матеуса Алвеса, игрока молодежной сборной Бразилии.
По данным портала Transfermarkt, армейцы выкупили у «Сан-Паулу» 85% прав на футболиста за $6 млн, также бразильский клуб получит четверть доходов в случае перепродажи. Контракт заключен на пять лет.
Алвес назвал ЦСКА «великим клубом» и признался, что знал о нем еще до начала переговоров.
В текущем сезоне Алвес провел 15 матчей за «Сан-Паулу» и отметился двумя голевыми передачами.
На презентации бразилец продемонстрировал шикарную татуировку — всю его спину украшает голова льва, хотя в случае с ЦСКА уместнее было бы другое животное.
Ранее сообщалось о реакции в Нидерландах на возможный переход полузащитника «Твенте» Михела Влапа в московский «Спартак».