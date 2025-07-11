ЦСКА подписал бразильского «льва»

По данным портала Transfermarkt, армейцы выкупили у «Сан-Паулу» 85% прав на футболиста за $6 млн, также бразильский клуб получит четверть доходов в случае перепродажи. Контракт заключен на пять лет.

Алвес назвал ЦСКА «великим клубом» и признался, что знал о нем еще до начала переговоров.

В текущем сезоне Алвес провел 15 матчей за «Сан-Паулу» и отметился двумя голевыми передачами.

На презентации бразилец продемонстрировал шикарную татуировку — всю его спину украшает голова льва, хотя в случае с ЦСКА уместнее было бы другое животное.

Ранее сообщалось о реакции в Нидерландах на возможный переход полузащитника «Твенте» Михела Влапа в московский «Спартак».