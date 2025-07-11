В Нидерландах возмущены решением футболист Влапа перейти в «Спартак»

«Если игрок сейчас собирается играть в футбол в России, это разрешено. Но в глубине души нужно спросить себя: «Зачем ты это делаешь?» Да, деньги часто играют решающую роль. Но как можно сделать такой выбор в нынешней ситуации? С моральной точки зрения это душераздирающее и непостижимое решение», — написал Левченко в соцсети.

Технический директор «Твенте» Ян Штройер также отметил, что клуб предпочел, чтобы футболист перешел в европейский чемпионат, но он ничего не может поделать с желанием игрока. Сам Влап высказал твердое намерение перейти в «Спартак», несмотря на недовольство клуба и хейт со стороны болельщиков.

Футболист уже согласовал условия личного контракта с красно-белыми. По разным источникам, «Спартак» заплатит за трансфер €4 млн или €5 млн.

28-летний Михел Влап провел 50 матчей за «Твенте» в минувшем сезоне, забил семь мячей и отдал 10 голевых передач, став лучшим ассистентом своей команды.