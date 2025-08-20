ЦСКА подписал бразильского защитника

Футбольный клуб «Васко да Гама» завершил трансфер центрального защитника Жоао Виктора в ЦСКА, пишет Globo со ссылкой на пресс-службу бразильского клуба.

По данным издания, сумма сделки составила около €5 млн. Кроме того, «Васко да Гама» получит 25% в случае перепродажи игрока.

27-летний Жоао Виктор успел поиграть в Европе за «Бенфику» и «Нант». «Васко да Гама» выкупил защитника у португальского клуба за €8 млн в начале 2024 года. За это время футболист сыграл за «Васко да Гама» 75 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три передачи.

ЦСКА занимает третье место в РПЛ. В пятом туре чемпионата армейцы уверенно обыграли московское «Динамо» (3:1). Один из мячей забил 20-летний полузащитник Матвей Кисляк. Сообщалось, что активный интерес к Кисляку проявляет турецкий «Галатасарай».