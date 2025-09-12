ЦСКА подписал летом восьмерых игроков и остался в плюсе
ЦСКА заработал больше остальных клубов РПЛ в летнее трансферное окно
Футбольный клуб ЦСКА в летнее трансферное окно выручил от продажи игроков €19,17 млн, согласно данным портала Transfermarkt.
Это больше, чем у любого клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Самой дорогой продажей стал трансфер хавбека Аббосбека Файзуллаева в «Башакшехир» (€7,5 млн). На втором месте трансфер правого защитника Келвена в «Палмейрас» (€6 млн). Центрального защитника Виллиана Рошу армейцы продали в «Аль-Джазиру» за €5 млн.
ЦСКА подписал восемь новых игроков, потратив на них в общей сложности €16,29 млн. Игроками армейского клуба стали Матеус Алвес, Лионель Верде, Даниэль Руис, Рамиро Ди Лусиано и Жоао Виктор, а в последний день трансферного окна ЦСКА оформил переходы Глеба Пополитова, Матии Поповича и Энрике Кармо. Самыми дорогими стали трансферы Алвеса и Кармо — за каждого из бразильцев ЦСКА заплатил по €5,1 млн.