ЦСКА подписал летом восьмерых игроков и остался в плюсе

Это больше, чем у любого клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Самой дорогой продажей стал трансфер хавбека Аббосбека Файзуллаева в «Башакшехир» (€7,5 млн). На втором месте трансфер правого защитника Келвена в «Палмейрас» (€6 млн). Центрального защитника Виллиана Рошу армейцы продали в «Аль-Джазиру» за €5 млн.

ЦСКА подписал восемь новых игроков, потратив на них в общей сложности €16,29 млн. Игроками армейского клуба стали Матеус Алвес, Лионель Верде, Даниэль Руис, Рамиро Ди Лусиано и Жоао Виктор, а в последний день трансферного окна ЦСКА оформил переходы Глеба Пополитова, Матии Поповича и Энрике Кармо. Самыми дорогими стали трансферы Алвеса и Кармо — за каждого из бразильцев ЦСКА заплатил по €5,1 млн.