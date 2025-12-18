ЦСКА подписал молодого таланта из Екатеринбурга

Соглашение с 18-летним форвардом рассчитано на четыре года. Сумма компенсации за игрока, у которого был контракт с екатеринбургским клубом до 2027 года, пока неизвестна. Возможен вариант, при котором Воронов останется в «Урале» до конца сезона, но уже на правах аренды.

Инсайдер Иван Карпов сообщал, что в ЦСКА молодому таланту положили зарплату в €350 тыс. за сезон и выписали 20 млн руб. подъемных. Кроме того, клуб купил маме футболиста квартиру в Тюмени.

Воронов считается одним из главных российских талантов своего поколения. За основную команду «Урала» он провел он проводит второй сезон и в 40 матчах забил девять мячей. Также футболист успел отличиться за молодежную сборную России U19 в матче против сверстников из Сербии (4:1). Всего в трех матчах за молодежку у нападающего один гол и два ассиста.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался ЦСКА продать полузащитника Дмитрия Баринова в зимнее трансферное окно.