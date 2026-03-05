ЦСКА показал видео с кадрами погрома в раздевалке, учиненного футболистами «Краснодара»

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов опубликовал в своем телеграм-канале кадры разгрома, учиненного футболистами «Краснодара» в раздевалке на «ВЭБ-Арене».

На видео снят беспорядок в раздевалке — грязь, разбросанный по всему помещению мусор.

«По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет — ожиданий других, к сожалению, и не было. Но двери зачем ломать и при этом не сообщать об этом принимающей стороне?» — недоумевает Безуглов.

Первый матч полуфинального противостояния в Кубке России между ЦСКА и «Краснодаром» завершился со счетом 3:1 в пользу армейцев. Причем после первого тайма в счете вели гости. Однако после перерыва ЦСКА перехватил инициативу, а положение «быков» усугубилось после спорного удаления Джованни Гонсалеса.

После матча игроки «Краснодара» пожаловались на болельщиков ЦСКА, которые допускали расистские выкрики в адрес нападающего Джона Кордобы.