ЦСКА потерял второго защитника за неделю

Бразилец провел за армейский клуб в общей сложности 63 матча, забив пять мячей и сделав 13 результативных передач. В сентябре 2023 года ЦСКА приобрел футболиста за €4,5 млн у «Атлетико Паранаэнсе». По данным портала Transfermarkt, трансфер Келлвена из ЦСКА обошелся «Палмейрасу» в €7 млн.

Для армейцев это вторая потеря игрока обороны за последние несколько дней. Ранее в ЦСКА подтвердили уход центрального защитника Виллиана Роши — бразильца переманила высокой зарплатой «Аль-Джазира» из ОАЭ.

В третьем туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Армейцы набрали в трех стартовых матчах чемпионата пять очков.