ЦСКА рассчитывает на отмену красной карточки Гонду

Аргентинский форвард был удален на 17-й минуте встречи с «Динамо» в 20-м туре РПЛ (1:4). Гонду, пытаясь попасть по мячу, врезал шипами в плечо защитнику бело-голубых Максиму Осипенко. Арбитр вначале показал нападающему желтую карточку, но после консультации с ВАР заменил ее на красную.

Лусиано Гонду рассказал, что принес Осипенко свои извинения, и защитник «Динамо» не держит никакого зла, понимая, что это был игровой момент. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини при этом признал справедливость удаления. Он признался, что, будь на месте главного тренера «Динамо», то требовал бы красной карточки.

ЦСКА после рестарта в РПЛ проиграл два матча — до разгрома от «Динамо» было еще и поражение от «Ахмата» (0:1). В 21-м туре армейцам предстоит непростой матч в Калининграде с «Балтикой».

