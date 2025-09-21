ЦСКА ведет переговоры с двумя форвардами с большим опытом игры в НХЛ

ЦСКА хочет усилить линию нападения за счет игроков с опытом игры в НХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, армейский клуб ведет переговоры с нападающими Джеком Рословиком и Кевином Лабанком.

При этом вероятность подписания Рословика оценивается как не слишком высокая: форвард рассчитывает найти себе новый контракт в НХЛ.

Рословик выступал в НХЛ за «Виннипег», «Коламбус», «Рейнджерс», а минувший сезон провел в составе «Каролины», набрав 39 (22+17) очков в 81 матче. Всего в активе 28-летнего универсального форварда 526 матчей в НХЛ с 260 (102+158) баллами.

29-летний Кевин Лабанк большую часть своей карьеры провел в «Сан-Хосе», в минувшем сезоне форвард выступал за «Коламбус», не всегда имея место в составе. Лабанк сыграл в НХЛ 512 матчей и набрал 237 (84+153) очков.

