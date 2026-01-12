В «Локомотиве» прояснили ситуацию с контрактом капитана команды Баринова

В понедельник, 12 января, стало известно, что полузащитник проходит медосмотр с «Локомотивом», хотя слухи отправляли его в ЦСКА. Сам Баринов заявил, что «Локомотив» не выходил на него с переговорами о продлении контракта: «видимо, не заслужил».

Ульянов рассказал, что новый генеральный директор «Локо» Борис Ротенберг сразу после своего назначения возобновил переговоры со стороной Баринова, предложив футболисту четырехлетний контракт. Однако это предложение было отклонено.

Также функционер высказался об интересе к игроку со стороны ЦСКА. Он подтвердил, что такое предложение о выкупе прав на Баринова действительно поступило в декабре, но «Локомотив» не принял его по спортивной и финансовой причинам.

«Хорошо зная Дмитрия, уверен, что он продолжит до конца действующего контракта с «Локомотивом» добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы —дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу», — приводит слова Ульянова пресс-служба «Локомотива».

Баринов является воспитанником «Локомотива» и всю карьеру провел за родной клуб. В нынешнем сезоне он сыграл в 24 матчах чемпионата и Кубка России, забил три мяча и отдал семь передач. В общей сложности в активе полузащитника 274 матча за «Локо» во всех турнирах, 13 голов и 27 ассистов.

Контракт футболиста с железнодорожниками истекает летом, после чего Баринов может бесплатно покинуть «Локомотив».

