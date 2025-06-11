ЦСКА выступил с заявлением по поводу нового тренера

Директор по коммуникациям футбольного ЦСКА Кирилл Брейдо выступил с заявлением по поводу нового главного тренера команды.

Отставка Марко Николича, который захотел уйти в АЕК, оказалась неожиданной, а поскольку до начала нового сезона не так много времени, возникло немало версий по поводу нового тренера.

О том, что армейцев может возглавить Марцел Личка, накануне сообщал портал Metaratings.ru. По его данным, переговоры ведутся очень активно и стороны уже близки к соглашению.

«Ожидаемо много недостоверной информации. С Марцелом Личкой клуб не обсуждал ни срок, ни сумму контракта, о чём сейчас пишут. Насколько мы знаем, в планах у Марцела работа в Европе», — написал Брейдо.

Также он опроверг факт переговоров со Станиславом Черчесовым.

Ранее стало известно, что хоккейный ЦСКА возглавил Игорь Никитин, который привел ярославский «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина.