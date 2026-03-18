ЦСКА застрял в Краснодаре из-за угрозы БПЛА

ЦСКА не смог вылететь из Краснодара из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил «Спорт-Экспресс». Армейцы должны были отправиться домой ранним утром, но рейс перенесли.

Пока еще не сообщалось, что команда вылетела в Москву.

Следующий матч ЦСКА должен провести 21 марта в рамках РПЛ. Накануне армейцы проиграли в полуфинале пути РПЛ Кубка России «Краснодару» 0:4 и теперь продолжат борьбу за трофей через путь регионов.

ЦСКА неудачно начал весеннюю часть сезона, несмотря на серьезные приобретения в трансферное окно. Так, в РПЛ армейцы проиграли все три матча — «Ахмату», «Динамо» и «Балтике». Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев предположил, что главный тренер Фабио Челестини «захвалил» игроков и не смог удержать дисциплину в команде — в игре с «Краснодаром» два игрока команды получили красные карточки.