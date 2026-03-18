Ветеран ЦСКА назвал катастрофой разгром армейцев в Краснодаре

Ветеран ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с ТАСС прокомментировал поражение армейцев от «Краснодара» (0:4) в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России.

Собеседник агентства назвал игру ЦСКА катастрофой. Пономарев обратил внимание на беззубость атаки (ни одного удара в створ) и слабую дисциплину (две красные карточки).

«Мне кажется, что главный тренер ЦСКА Фабио Челестини всех захвалил, нельзя так хвалить коллектив и ребят, у всех есть огромные недостатки, над ними надо работать», — предположил Пономарев.

Ветеран не может понять, что произошло с командой, которая хорошо укомплектована и на сборах показывала неплохую игру. Пономарев отметил, что игроки стали выглядеть закомплексованными, и в этой ситуации «закис» даже такой боец как Матвей Кисляк.

ЦСКА из пяти весенних матчей в чемпионате и Кубке России проиграл четыре.

Голкипер «Краснодара» Сергей Агкацев сказал, что мечтает о том, чтобы каждый матч был таким, как с ЦСКА, поскольку в этой игре он остался практически без работы.