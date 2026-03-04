Цыганова рассказала о поразившем ее до глубины души Байкале

Виктория Цыганова отправилась по стопам SHAMANa и тоже посетила Байкал, но не просто полюбоваться видами, а осуществить давнюю мечту и заодно снять клип. О своих впечатлениях от поездки певица рассказала Общественной Службе Новостей, и они оказались настолько сильными, что артистка даже решилась на необычный гастрономический эксперимент.

Звезда призналась, что озеро поразило ее до глубины души. Лед, чистый, как слеза, бесконечное холодное небо, причудливые трещины, похожие на живые линии, и застывшие пузырьки воздуха — все это, по словам Цыгановой, создает ощущение вечности и собственной ничтожности перед величием природы. Именно эту атмосферу она и постаралась передать в новом клипе с танцевальной постановкой, который сняла прямо на замерзшей глади.

Не удержалась певица и от того, чтобы попробовать знаменитый байкальский лед на вкус. Как оказалось, он не только прозрачный и живописный, но еще и очень вкусный, хоть и обжигающе холодный. Таким образом, поездка подарила Цыгановой не только материал для творчества, но и яркие сенсорные ощущения, которые надолго останутся в памяти. В итоге Байкал вдохновил артистку на новый клип и оставил после себя послевкусие чистоты и восхищения природой.

