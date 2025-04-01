Бывшая жена Джигарханяна тайно родила дочь

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская тайно родила дочь. Отец ребенка остается неизвестным, но пианистка уверена — ее мечта о материнстве сбылась в нужное время. Об этом пишет Thevoicemag.

46-летняя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна, впервые стала матерью. 5 марта у нее родилась дочь, но личность отца ребенка она предпочитает не раскрывать.

Беременность артистке удалось скрыть — по ее словам, это оказалось несложно. Она давно не посещает светские мероприятия, а в консерватории, где продолжала работать, ее положение никого не интересовало. Виталина уверена, что повышенное внимание лишь мешает, поэтому рада, что смогла сохранить тайну.

Роды прошли в московской клинике имени В. Ф. Снегирева, где, как отметила пианистка, работают профессиональные и заботливые врачи. Беременность протекала легко, и Виталина практически не меняла привычный образ жизни — продолжала работать, заниматься с учениками и даже делала ремонт.

Сейчас пианистка наслаждается спокойствием и размеренной жизнью в новом доме. Замуж выходить она не планирует и уверена, что возраст не является преградой для материнства. По ее словам, теперь она готова осознанно передать своему ребенку весь накопленный опыт.

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