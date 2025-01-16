Цымбалюк-Романовская заявила, что едва не изменила Джигарханяну с Караченцовым

Вдову народного артиста Советского Союза Армена Джигарханяна однажды едва не уличили в измене. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о том, что покойный актер Николай Караченцов проявлял к ней внимание и всячески старался с ней завязать роман. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, это случилось на одном из светских мероприятий, когда актер Армен Джигарханян представил новую избранницу чете Караченцовых. Якобы сам актер весь загорелся, начал проявлять невероятный интерес и всячески пытался ухаживать за пианисткой.

Цымбалюк-Романовская заявила, что Караченцов сказал Джигарханяну, что он очень рад за него и одобрил выбор.

По ее мнению, она сама сегодня старается больше не думать о прошлом и делает все возможное, чтобы построить заново свое женское счастье.

Ранее Цымбалюк-Романовская заявила о скором замужестве.