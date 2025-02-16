ТЦК тормознул одного из лидеров сборной Украины по баскетболу

Сборной Украины по баскетболу придется обойтись в отборочных матчах Евро-2025 без одного из своих лидеров. Игрока «Днепра» Владимира Конева не пустили в Латвию сотрудники ТЦК.

Нападающего «Днепра» и сборной Украины по баскетболу Владимира Конева сняли с поезда, направлявшегося в Ригу, сотрудники ТЦК и доставили для выяснения обстоятельств в военкомат Луцка.

Конев направлялся на отборочный матч Евро-2025, в котором Украина должна была сыграть в Риге с командой Словении. Игроки национальной сборной имеют бронь от Минспорта, но сотрудников ТЦК это не остановило.

После разбирательств Конев был отпущен, но на матч в Латвии он уже не успеет.

«Важность Конева для сборной сопоставима с важностью, например, Зинченко или Довбика для футбольной сборной. Трудно представить, если бы они приехали на Украину, а их потом не выпустили за границу играть за сборную», — отметил президент «Днепра» Валерий Кондратьев.

Ранее сообщалось, что испанский арбитр удалил с поля звезду «Реала» Джуда Беллингема за нецензурную брань.