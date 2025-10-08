Туалетная ловушка: сталкерша подстерегла принца Гарри в отеле

Принц Гарри столкнулся с неприятным инцидентом в лондонском отеле Royal Lancaster, пишет издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в начале сентября. В туалетном помещении номера принца его поджидала навязчивая поклонница.

Женщина, внесенная в официальный список лиц, проявляющих одержимость к британской королевской семье, незаконно проникла в гостиницу, чтобы лично встретиться с Гарри.

Служба безопасности обнаружила нарушительницу за 20 минут до прибытия принца. Женщина скрывалась в туалетной комнате и произносила странные фразы. Ее немедленно выдворили из здания отеля.

Несмотря на это, через два дня британка предприняла повторную попытку сблизиться с принцем, на этот раз вблизи Исследовательского центра по изучению взрывных травм, где ее перехватил один из помощников Гарри.

По имеющимся данным, эта женщина неоднократно преследовала принца во время его международных поездок, включая визит в Нигерию.

Ранее сообщалось, что британская принцесса Анна передала главе киевского режима Владимиру Зеленскому письмо от короля Карла III.