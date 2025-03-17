Тульскому клубу АКМ отказали в приеме в КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал «Матч ТВ», что в сезоне 2025/26 в лиге сыграют те же 23 команды, что и сейчас.

Морозов отметил, что все действующие участники КХЛ уже прислали свои заявки на следующий сезон.

Предполагалось, что еще одним участником КХЛ может стать тульский АКМ. Но Морозов заявил, что Тула пока не подходит для участия в лиге по инфраструктуре.

«Лига берет курс на новые арены, которые отличаются вместительностью и комфортабельностью, куда люди хотят приходить и наслаждаться семейным праздником», — подчеркнул президент КХЛ.

Ранее сообщалось, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) со следующего сезона могут увеличить количество матчей в регулярном чемпионате.