Турецкие археологи обнаружили возможную гробницу Николая Чудотворца

Таким образом, отмечают эксперты, эта находка ставит под сомнение традиционное мнение о местонахождении реликвий святого Николая в Италии. Раскопки, проводимые в Демре (Анталья), который некогда был частью древней Ликийской Мира, продолжаются с 1989 года.

В процессе раскопок была обнаружена небольшая постройка, прилегающая к храму, посвященному Николаю Чудотворцу. В ней археологи нашли нишу глубиной около 2 м, которую можно, предположительно, считать могилой святого.

Специалисты также раскололи оригинальный фундамент церкви и, используя современное оборудование, выявили помещение площадью 80 км. м. На одной из фресок, найденных в этом помещении, изображен Иисус. Косвенно это может подтверждать, что именно там и находится гробница Николая Чудотворца.

Несмотря на эти находки, предполагаемая гробница остается непроходимой из-за закрывающей ее каменный плиты. Ученые отмечают, что разрушать ее нельзя, иначе стены могут упасть.

Как отметил руководитель археологическими исследованиями доцент Эбру Фатма Финдик из Университета Хатай Мустафы Кемаля, на данный момент специалистам удалось открыть лишь верхнюю часть усыпальницы.

«Сейчас наша главная надежда заключается в том, чтобы найти надписи на саркофаге. Это помогло бы прояснить, чьи именно останки он содержит, и каков точный период погребения», — отметил он.

Исследователи полагают, что под землей скрываются еще 1,5-2 метра саркофага. Размеры позволяют предположить, что конструкция схожа с другими гробницами в этом районе.

В ближайшие месяцы исследователи планируют провести детальное исследование этой находки с целью определения ее возраста и дальнейшего изучения исторической значимости.

Ранее сообщалось, что археологи совершили уникальное открытие на территории некрополя Херсонеса Таврического, расшифровав загадку древнего погребального ритуала римского периода.