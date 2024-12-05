ТАСС: археологи выяснили, чье тело было сожжено перед стенами Херсонеса

Археологи совершили уникальное открытие на территории некрополя Херсонеса Таврического, расшифровав загадку древнего погребального ритуала римского периода. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН и Севастопольского госуниверситета Виктор Вахонеев.

В ходе масштабных раскопок 2020-2023 годов, ставших одними из крупнейших в истории российской археологии, ученым удалось сопоставить место кремации с местом захоронения праха. Это редчайшая находка, проливающая свет на погребальные обычаи II века нашей эры.

Исследования, проведенные на территории южного пригорода Херсонеса, выявили множество кремационных площадок римского периода. Особый интерес представляет одна из них, где были обнаружены роскошные золотые украшения, свидетельствующие о высоком статусе погребенного.

Проведенный анализ показывает, что прах был специально перенесен с кремационной площадки в отдельный склеп. Данных о погребенном не так много, но его исключительный статус не вызывает сомнений. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут получить более подробную информацию.

Работа проводилась в рамках гранта Российского научного фонда «Особенности погребальной практики элитной части общества Херсонеса Таврического в римское время». Это помогает прийти к понимаю социальной структуры и религиозных верований римского общества на территории Крыма.

Ранее археологи обнаружили в Мексике индейский 30-метровый портал в мир мертвых.