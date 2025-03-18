Турецкий блогер в жанре «мукбанг» умер от ожирения в 24 года

В возрасте 24 лет ушел из жизни Эфекан Культур, турецкий блогер, известный своими «мукбанг»-видео в TikTok, где он ел большие объемы еды. Об этом сообщило издание Turkiye Today.

Последнее видео Культура, опубликованное 15 октября 2024 года, содержало информацию о прекращении деятельности из-за проблем со здоровьем. Ожирение привело к тому, что блогер был прикован к кровати, страдал от пролежней и затрудненного дыхания.

Блогер также отметил важность сокращения потребления соли. В видео он продемонстрировал свое новое питание, съев тарелку консервированных виноградных листьев.

Однако в дальнейших роликах он уже не поднимался с постели и испытывал трудности с открытием глаз. До своей кончины блогер перестал публиковать видео. Он провел три месяца в больнице, где скончался 7 марта.

Смерть блогера вызвала реакцию администрации президента Турции Реджепа Эрдогана, которая предупредила об опасности «мукбанг»-роликов, продвигающих неконтролируемое переедание.

По данным издания, правительство разрабатывает законы для ограничения использования социальных сетей лицами до 16 лет.

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