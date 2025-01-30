Российский врач объяснила, почему можно ослепнуть от фастфуда

В беседе с сайтом aif.ru научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева объяснила, почему может резко упасть зрение или наступить слепота из-за обильного употребления фастфуда.

Фанаты фастфуда пострадали в Великобритании, США и Малайзии, все из них — дети. Во всем винят наггетсы, бургеры, картошку фри и другие продукты, которые были основой рациона малолетних. Оказалось, что во всех случаях имел место и дефицит витамина А, важного для зрения. Вредная еда на фоне нехватки вызвала атрофию зрительного нерва, что привело к ухудшению и потере зрения. Врач Солнцева отметила, что такая ситуация может произойти, однако это нужно сильно постараться.

Дело в том, что предшественниками витамина А являются провитамины ретиноиды, которых полно в животных продуктах. Например, желтке яиц, рыбе, молоке, сливках и так далее. Однако для зрения важен растительный тип, а он содержится в оранжевых овощах и фруктах. Речь про каротин и каротиноиды, которые преобразуются в витамин А.

Врач подчеркнула, что в России у граждан редко встречается дефицит витамина А, так что вряд ли им грозит слепота или проблемы со зрением из-за фастфуда. Тем не менее такая еда не является полезной: она может привести к набору лишнего веса, ожирению и, следовательно, увеличить риски развития опасных заболеваний.

«Американские ученые проводили исследования блюд детского питания из ресторанов фастфуда и обнаружили, что менее 20 % из них обеспечивали адекватное содержание витамина А. И всего 3 % продукции этих заведений по составу соответствовали всем нормам», — добавила Солнцева.

Печальная статистика говорит о том, что в России за последние несколько лет почти в три раза выросло потребление фастфуда среди молодежи. Специалист видит в этом проблему, так как дети подростки — это растущие организмы, которым нужно получать полный спектр витаминов и элементов.

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