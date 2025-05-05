Турнир по MMA в Сургуте завершился массовой потасовкой

В Сургуте на соревнованиях по смешанным боевым искусствам произошел инцидент: массовая стычка. Местом для проведения поединков организаторы выбрали торговый центр.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, местом проведения турнира стал ТЦ «Вершина Югры». Накал страстей между участниками достиг такой отметки, что спортивное состязание переросло в обыкновенную драку, где досталось даже судье. К потасовке присоединились товарищи бойцов, что привело к беспорядкам. Некоторые свидетели утверждают, что слышали звуки, похожие на выстрелы.

В пресс-службе МВД по Югре сообщили ТАСС о начале проверки данного происшествия. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Во время проведения турнира зрители, пытаясь разнять дерущихся, вышли на ринг. Организаторы предприняли попытку вывести зрителей с площадки при помощи охраны, что спровоцировало конфликт рядом с рингом.

Ранее сообщалось, что массовая потасовка с огнестрелом произошла на концерте рэпера в Уфе.