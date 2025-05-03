Массовая потасовка с огнестрелом произошла на концерте рэпера в Уфе

На уфимском концерте рэп-исполнителя ICEGERGERT произошла масштабная потасовка. Как утверждают свидетели происшествия, один из участников конфликта имел при себе огнестрельное оружие.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, инцидент произошел вечером, когда группа молодых людей начала конфликтовать из-за случайного столкновения в слэме. Исполнитель продолжал выступление, не обращая внимания на происходящее.

В разгар потасовки один из дерущихся продемонстрировал пистолет, подняв его в воздух, но выстрелов не последовало. Конфликтующие стороны несколько раз возобновляли драку, однако после завершения концерта все разошлись.

В настоящее время местные правоохранительные органы проводят расследование инцидента, инициировав проверку обстоятельств произошедшего.

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