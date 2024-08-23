Турнир по следж-хоккею пройдет в Подмосковье

В эти выходные Подмосковье проведут межрегиональный турнир по следж-хоккею «Кубок главы городского округа Чехов», в котором примут участие четыре команды из регионов России, в том числе из ЛНР. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.