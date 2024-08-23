Турнир по следж-хоккею пройдет в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Чехов]
В эти выходные Подмосковье проведут межрегиональный турнир по следж-хоккею «Кубок главы городского округа Чехов», в котором примут участие четыре команды из регионов России, в том числе из ЛНР. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В частности, это команда «Волчата» из города Мичуринск Тамбовской области, «Луганск-следж» из Луганска, «Чайка» из Нижнего Новгорода и чеховская команда «Гранит-следж». Соревнования пройдут в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
«Московская область является одним из регионов-лидеров по развитию следж-хоккея. Первой подмосковной следж-хоккейной командой стал клуб «Феникс», который является многократным чемпионом России и основой для национальной сборной на Паралимпийских играх», — отметили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.