Турнир по спортивному ориентированию в Химках: школьники продемонстрировали навыки

В Химках на базе аэрокосмического лицея прошли соревнования по спортивному ориентированию для школьников округа. Это мероприятие стало третьим этапом в серии турниров, направленных на развитие у детей навыков ориентирования.

Для турнира была подготовлена специальная карта учебного заведения, на которой обозначены все основные коридоры, кабинеты и помещения. Участникам предстояло преодолеть дистанцию, проходя контрольные точки в заданном порядке, что соответствует классическим правилам ориентирования. Успех в турнире определили те спортсмены, которые смогли пройти маршрут быстрее всех, четко выполняя условия задания. Таким образом, соревнования предоставили школьникам отличную возможность продемонстрировать полученные навыки и установить новые рекорды.

Директор спортивной школы имени Горелова, Александр Свирь, отметил, что такие соревнования способствуют более комфортному освоению ориентирования, что в будущем облегчает адаптацию к спортивным состязаниям в открытой среде.

